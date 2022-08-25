前新竹市長林智堅台灣大學與中華大學兩個碩士學位均因論文抄襲遭撤銷，國民黨上午要包含林與曾力挺的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通、桃園市長鄭文燦與立委鄭運鵬應對擾亂學術倫理公開道歉，還台灣禮義廉恥社會。（周志豪攝）

前新竹市長林智堅台灣大學與中華大學兩個碩士學位均因論文抄襲遭撤銷，國民黨上午要林智堅與曾力挺的蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、國安局長陳明通、桃園市長鄭文燦與立委鄭運鵬應對擾亂學術倫理公開道歉，還台灣禮義廉恥社會。

國民黨更點名陳明通已不適任國安局長，應負起整件事情政治責任，知所進退，否則立法院開議後也將究責；此外，國科會也應依法行政對林提出侵權告訴。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，林智堅兩本學位論文均遭所屬校方認定抄襲，應公開道歉；蔡英文、蘇貞昌、鄭文燦等政府高官，之前不問是非與事實，只有政黨利益考量力挺林，還抹黑踢爆者是選舉奧步，如今也都應公開道歉。

曾銘宗也提到，林智堅論文門爭議延燒過程，陳明通3度公開澄清帶風向，已違反國安局長該有的作為，應負起政治責任，否則立院開議後國民黨團也會追究。

國民黨文傳會副主委蘇翠玲表示，在這場林智堅論文抄襲鬧劇中，蔡英文以總統之尊對抄襲案說三道四，鄭文燦與鄭運鵬還團結力挺，到昨天整個民進黨還依然在挺抄襲，令人匪夷所思，民進黨對學術倫理與社會做不良示範。

蘇翠玲認為，林智堅論文抄襲案是台灣政界道德淪喪、民進黨全黨是非不分代表，籲蔡英文與民進黨不要再為一黨利益，持續傷害台灣社會道德底線，蔡、林與鄭文燦、鄭運鵬應停止硬拗、承認錯誤、公開道歉，陳明通應知所進退，辭職負責。

國民黨文傳會副主委練鴻慶附和質疑，陳明通還是國安局長，控管所有國家機密，現在會出賣學生論文資料，之後會不會出賣台灣機密？

國民黨團書記長李德維也批評，林智堅1個月內兩個碩士學位遭撤銷，蔡英文總統必須對過往對台大與相關學界人士造成的傷害道歉，鄭運鵬要尊重學術倫理，不應再被政黨政治利益意欲薰心，繼續黨同伐異、不公不義。

國民黨文傳會副主委何志勇呼籲，林智堅應主動退回中華大學傑出校友資格，也表示竹科管理局委託報告被林抄襲，應盡速提告捍衛人民權益，不能讓林逍遙法外。

何志勇說，著作權侵權告訴期間僅6個月，林智堅論文抄襲案從7月5日被踢爆起算，時間以剩不多，竹科若還想透過要求中華大學釐清侵權情形拖延，只要怠惰提告就是圖利林，屆時將遭追究文官法律責任。