國民黨副主席夏立言昨晚與大陸海協會會長張志軍見面，夏當面向張表達反對中共對台軍演。未料，共軍又宣布明後兩天將在福建海域展開實彈射擊，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（25）日表示，「身為在野黨的國民黨，這都不是我們所能控制的範圍」。對此，高雄市長陳其邁狠酸，中國不甩繼續軍演，無疑打了中國國民黨一個巴掌。

柯志恩今早受訪時指出，夏副主席當面向張志軍反映對共軍擾台紛擾感到不滿，對於小三通、ECFA早收清單都特別提出來了，至於中國方面會不會接受是另外一回事，身為在野黨的國民黨，只是提出台灣人民的感受，「至於對方要如何因應，這都不是我們所能控制的範圍」。

對此，陳其邁今早出席智慧港灣全球論壇時回應，「去了以後，中國也不甩你，就繼續軍演，這個無疑是打了中國國民黨一個巴掌」，國民黨應該回頭是岸，不應在不適合的時機來配合演出。

陳其邁痛斥，中國用軍演、用武力片面改變台海和平的現狀，這不僅是周邊的國家，大家都不以為然，齊聲表達嚴厲抗議，在國內更是不分族群、不分黨派，大家都反對的事情，偏偏國民黨還派代表團去中國，這不僅在很多的國民黨內部，其實也有很多不以為然的聲音，這也對國際釋放錯誤的訊息。

陳其邁認為，國民黨副主席夏立言到中國的談話，事實上在很多熟悉國共內戰過程的人都非常清楚，中國共產黨一向都是和戰兩手策略，當時國民黨失去大陸也就是因為在整個共產黨一方面發動武力鬥爭，一方面又拉攏內部的人士，用所謂的和平幌子來招攬少數人士。

「過去已經有一次慘痛的經驗，在國共內戰當時所受到的教訓還不夠嗎？」陳其邁語重心長說，現在國民黨又踏上中國共產黨和戰兩手的策略陷阱，真的令人非常遺憾，也非常不智。