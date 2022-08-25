國教署日前表揚111學年度全國績優教育人員，苗栗農工輔導處主任黃儀婷也獲此殊榮，任教16年來除開導學生突破困境，也用耐心、愛心陪伴各種情緒障礙學生，甚至有已經畢業多年學生，面對困難還會找她諮詢，都對她幫助感念不已。

黃儀婷是苗栗在地人，也是畢業於苗農校森林科的傑出校友，從屏科大畢業後取得教師資格，便返回母校森林科擔任教職，當時與森林科教學團隊以「五木家族(森林)」創新與獨特教學法，榮獲教育部第2屆教學卓越獎銀質獎肯定。

黃儀婷擔任5年森林專業類科教師期間，帶領不少偏差行為學生走回正軌，面對各種情緒障礙學生，也是極具耐心跟愛心，為了想幫助更多孩子，她在政大完成輔導師資後，毅然轉換跑道擔任校方輔導老師，這16年來她把學生當成自己的孩子看待，陪伴學生突破自我。

她勇於接受挑戰，並展現輔導人員的專業知識、秉持森林人專業教師教育初衷、以及具備母親般呵護子女滿滿愛心，面對各種學生輔導問題，她都細心陪伴、耐心開導，讓學生突破困境，超越自我。

更難能可貴的是，黃儀婷也經常犧牲自己的休息時間，尋求各種社會資源，提供學生更多的支持與助力，也讓她2020年榮獲大愛菁師獎最高肯定。黃儀婷說，每個孩子都有不同的人生課題跟挫折，一句話鼓勵或一段時間陪伴，可能就大幅增加孩子的自信或幫助他們轉念，看見孩子克服困難，對她而言才是最大的鼓勵。

苗農校長謝世宗表示，黃主任對學生的關愛10多年來從不間斷，古人常說「經師易得，人師難求」，黃主任透過堅毅的柔情與無盡的愛，幫助挫敗的學生走過難關，無疑似教育界的典範，黃主任的犧牲奉獻也是大家有目共睹。