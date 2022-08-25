台東縣衛生局長黃明恩日前屆齡退休，由祕書長盧協昌代理，台東縣政府貼出徵選衛生局長公告，前立委賴坤成很有興趣，考慮遞履歷表，他說，自己對台東的醫療狀況具有全面性的了解和規畫，是衛生局長的最佳人選。盧協昌則表示，只要是人才台東縣政府都很歡迎。

台東縣衛生局長一職出缺，外傳前台東市長、前立委、前財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成有意爭取。

賴坤成說，他是門諾基金會董事，目前負責包括台東台東太平園區BOT、長濱長照中心OT、台南安南園區等長照有關案件的評估與執行，昨日台東縣政府邀請教授討論台東長照規畫，他也和教授們進一步交換意見。

他說，得知衛生局長一職在徵才，他當下確實很感興趣，目前尚在考慮中。台東醫療問題，過去他在擔任台東市長及立法委員期間，都是他一直關注的事情，至今也沒改變過，他對台東的醫療狀況具有全面性的了解和規畫，是衛生局長的最佳人選。

台東縣政府祕書長盧協昌表示，衛生局長的職等為簡任第10職等到11職等，政務官可比照12職等，如果是應徵事務官任用，必須高考或相當等級以上考試及格並具簡任第10職等衛生行政（或衛生技術）任用資格；具主管經驗5年以上者尤佳。

如果應徵政務官任用，須具國內外教育部認可公私立大學學士學位，對台東縣衛生、醫療事務具熟悉度或服務熱誠者。

盧協昌表示，歡迎符合資格的投遞履歷，只要是人才台東縣政府都很歡迎。