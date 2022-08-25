金曲歌王王力宏和李靚蕾8年婚姻去年底終結，上月底王力宏發聲明，表示因收到台北市社會局來函，要求王力宏與李靚蕾雙方須保護家人權益，必須下架社群貼文，李靚蕾後來跟進，但提醒王力宏也需刪除王父的親筆信，卻不了了之，相隔一個月後，李靚蕾昨(24日)在IG限動曬出近況，透露正為家人用裁縫機製作專屬的卡通人物服飾，展現好媽媽日常。

李靚蕾去年底使出「蕾神之錘」，曝光婚姻8年的內幕，之後離婚案進入法院後，李靚蕾便減少發文，今年5月她神隱3個月後才再度發出照片，分享收到的母親節卡片，內容說到家人讚她是「全世界最好的媽媽」，也是最厲害的廚師，貼心字句讓李靚蕾用痛哭流涕的表情符號回應。

李靚蕾昨分享近況，用裁縫機幫家人做「買不到的卡通人物裝扮」。（圖／翻攝自 IG）

上月底王力宏透過經紀人表示，由於收到台北市社會局的函文，要求本案雙方下架過去在社群媒體上「你來我往」的貼文，以保護3位家人的權益，而李靚蕾也發表聲明，表示願意尊重社會局和專家建議刪文，最後不忘提醒王力宏也該將提供給媒體的王爸爸王大中親筆信撤回，以免不實指控也會影響家人身心。

昨李靚蕾暫時放下離婚案的紛紛擾擾，曬出近照，可見她坐在裁縫機前，透露要替家人製作外面買不到的卡通人物裝扮服飾，還加上仙女棒的圖樣，展現為母則強的精神，最後下Hashtag「HandMadeWithLove」，也讓人感覺到她的用心和體貼。