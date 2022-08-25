前總統陳水扁接受專訪時表示民進黨台北市長參選人陳時中一邊當指揮官一邊寫書，沒專心去做一件事，事後卻發聲明稱堅信陳時中可以成為民進黨第二位台北市長。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天笑稱，看到網友都在說，陳水扁擔心自己被關回去，但陳水扁的確講到重點，陳時中沒有一件事情做好。

蔣萬安笑稱，看到網友都在說，陳水扁擔心自己被關回去，但陳水扁的確講到重點，陳時中當時又想選舉、又要當防疫指揮官、又要當衛福部長，所以沒有一件事情做好。

蔣萬安接著痛批，疫苗採購相關資訊不願公開，被指出不公開是黑箱，陳時中永遠只說「啊你怎麼不早說」，藉由各種理由，都要將採購資料封存30年，要等到陳時中100歲才會讓大家知道，陳時中的行事風格太過獨斷，結合行政部門、民進黨籍黨團想要隻手遮天，行事風格造成民眾對政府不信任。

針對綠營質疑「保存」、「保密」搞不清楚，蔣萬安批評，國民黨發現陳時中要將合約封存30年，到底有什麼不可告人的祕密，後來陳時中改口說是保存，但即便是保存也應該公開，後來陳時中又改口說是機密。

蔣萬安炮轟，陳時中謊話連篇、說詞反覆、前後不一，他昨天也召開記者會，質問陳時中為什麼要將疫苗採購合約封存30年，立法院調閱小組開會時，也發現保密協議有「除外規定」，就是必須完整公開接受監督，結果陳時中送到立法院的疫苗合約資料高達3分之2的內容都塗黑遮蔽，這就是黑箱、陳時中的遮羞布。

由於蔣萬安日前曾與北市議員林瑞圖一同會勘，但陳時中今天也拜會林瑞圖。蔣萬安指出，林瑞圖是非常資深前輩，任何人要向林瑞圖請益，都會非常歡迎，他強調自己與林瑞圖相當友好、保持暢通溝通，他過去碰到市政議題也都會去請教，是很自然的事情，用平常心看待。

另國民黨台北市黨部祭出黨紀，禁止藍營里長出席台北市副市長黃珊珊的活動，蔣萬安說，有很多非國民黨籍的里長給他很多鼓勵、支持，我們都尊重里長參與活動的意願，接下來會持續尋求不分黨派的里長、民眾的支持。