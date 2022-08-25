韓國農業與食物綜合交易平台Tridge，又拿到500億韓元，約0.37億美元第4輪新資金。在前後一共向全球不同金主籌得1500億韓元之後，使得Tridge估值躍上3.6兆韓元，並成為日本軟體銀行旗下最新一家價值10億美元，成立未到10年以及尚未上市的獨角獸。

2015年成立的這家韓國農業科技新創公司，經過7年努力後到現在，已成長到可提供2.8萬名賣家與10萬名買家，同時經營項目高達上千個的全球線上交易平台。

Tridge也有物流服務，在全世界各地90個國家或地區，配送食品等不同產品，並宣稱可幫客戶節省約兩成運送以及貿易等費用。其中，大概有高達9成使用者，都是韓國以外的零售業商。

Tridge的名字很特殊，是採用英文字的交易以及橋樑，這兩個字相互結合而成。平台業者Tridge指出，將利用募得的資金向擴充海外業務並提供新服務，同時，也正思考並解決全球供應鏈斷鏈以及農業通膨等不同面向問題。