矽力-KY*(6415)法說過後，6家外資紛紛出具最新研究報告，下半年庫存修正已成定局，但長線增長潛力仍可期待，目標價最高為美系外資的1050元，最低則為亞系外資，目標價480元。

美系外資表示，矽力-KY*預計第三季營收與去年同期持平，這意味著將季減少10~15%，下降幅度大於市場預估的個位數下滑，矽力-KY*預估下半年營運表現YOY呈現持平，主要是因消費性電子產業疲軟、價格環境走弱，量產客戶持續調整庫存。另外，矽力-KY*下半年的毛利率將面臨壓力，由於標準PMIC(電源管理IC)的價格正在下降，但代工成本仍然很高，故將矽力-KY*今年每股收益預期下調 13%，以反映下半年業務前景較弱，目標價550元調降到508元、評等維持減碼。

另一家美系外資表示，矽力-KY*法說證實了PMIC產業下半年以及明年第一季的下行週期，產業將調整2~3個季度，初步反彈預估落在明年第二季，但矽力-KY*長期增長潛力卻是越來越清晰，包括汽車、雲計算、來自大陸的5G電信和國際客戶的設備訂單正在推動其業務轉型，故對矽力-KY*長期保持樂觀態度，維持加碼評等、將目標價由1300元調降到1050元。

還有一家美系外資認為，矽力-KY*下半年的需求不確定性主要來自客戶端自6月起積極的調整庫存，在此可見性不明確的背景下，矽力-KY*預計下半年營收相較去年同期持平，且毛利率在未來1~2季度將更具波動性。儘管矽力-KY*面臨定價壓力，但更大的壓力來自一般消費性PMIC，矽力-KY*短期唯一營運亮點來自汽車，目前持續供應不足，矽力-KY*今年車用占比營收3~5%，在2023年將進一步擴大到8%，另外，毛利率可能在下半年觸底，將矽力-KY*目標價由1020元下修至875元、評等維持買進。

歐系外資表示，因客戶調整庫存，矽力-KY*對下半年的前景持保守態度，預計營收和去年同期持平，毛利率部分，矽力-KY*預計，在代工成本下降前的1-2個季度，仍有波動的可能性，但中期目標為52~55%。矽力-KY*短期儘管面對不確定因素，但考慮到通過Gen 3持續改善成本結構，以及產品結構升級，故重申「買進」評等，目標價由750元下修至725元。

亞系外資表示，PMIC的疲軟才剛剛開始，庫存修正幅度難以評估，矽力-KY*的消費者和PC第二季占比營收高達53%，所以無法被伺服器和汽車收入抵消，矽力-KY*管理層承認PMIC 庫存調整將從第三季度開始，且幅度和修正時間仍難確定，且相信來自大陸PMIC的新進入者以及德州儀器，將導致矽力-KY*在2023年的平均售價壓力更大，故維持目標價480元、評等減碼。

另一家亞系外資表示，矽力-KY*的股價年初至今下跌55%，已經過分反映了下半年營運的疲軟，維持矽力-KY*在2022年、2023年、2024年營收強勁增長16%、20%以及25%的預估，並持續看好矽力-KY*長線將受惠大陸半導體在地化趨勢，故維持優於大盤評等、目標價810元。