據住展雜誌統計，今年截至8月20日止，北台灣老屋重建(都市更新＋危老重建)推案量為1,262億，僅占整體推案量(7,747億元)約16％；其中，有高達9百餘億、約七成三的老屋重建案量集中台北市，其他縣市總合僅占約二成七。住展雜誌研發長何世昌表示，雖然台灣老屋為數眾多，全台住宅平均屋齡高達32年，政府也積極推動老屋重建，但重建效率宛如一個台灣，兩個世界；除了台北市之外，其餘縣市老屋重建案量、比例都相對低，顯示老屋重建還有很長一段路要走。

統計資料顯示，北台灣七個縣市的老屋重建案中，以台北市為領頭羊，今年都更案量約598億元、危老案量約330億，老屋重建案量達925億元，老屋重建案量占北市總推案量的55％，老屋案量占比連二年超過五成以上。

今年北市十二個行政區全都有老屋重建案推出，其中最夯的區域為大安區，案量逾2百億元以上。新北市今年前八個月都更推案量約235.5億元、危老案量則僅36億元，老屋重建案占整體推案量比重僅約11％左右。老屋重建最熱絡的區域為新莊，目前案量已達140億元。

何世昌指出，台北市老屋重建最為熱絡，其原因與房價水準相對高，建商更願意積極投入之外，也與制度更為成熟、素地稀少，以及屋主對分回條件普遍有基礎認知有關，使得老屋重建整合更易推動。預期未來北市老屋重建案量比例，將長年站穩逾五成以上。

至於新北市與桃、竹地區，因房價相對北市低，建商整合重建意興闌珊。何世昌認為，北市以外縣市素地供給相對充足許多，不像台北市一地難求，對建商而言，整合老屋重建曠日費時、變數又多，不如直接購地作為貯備案源更加可靠。因此在有選擇的情況下，購地推案成為建商首選，老屋重建只是退而求其次的備案，這導致了素地供給量多的縣市，老屋重建效率慢吞吞。