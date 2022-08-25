人力資源軟體巨頭Salesforce Inc下修全年營收與獲利預測，受此打擊，周三盤後股價重挫近7%。該公司表示，客戶開始縮減開支和美元升值，給營運帶來衝擊。

雖然Salesforce宣布其第一次的股票回購計畫，規模高達100億美元，但也警告部分產品在北美和在歐洲的主要市場面臨挑戰。

Salesforce公布第二季營收為77.2億美元，略高市場預期的77億美元。經調整後每股盈餘為1.19美元，亦略優於市場預期。

該公司將全年營收預測下修至介於309億～310億美元，遠不如市場預估的317.3億美元。此外，全年經調整後每股盈利預測亦下修至介於4.71～4.73美元。

Salesforce如今下修全年展望，與該公司在5月底的風光相比落差很大。當時Salesforce不僅公布令人驚艷的業績表現，並上修全年獲利展望，更向投資人表示，儘管總體經濟情勢不明，但對公司營運沒有造成任何實質影響。

Salesforce在5月底發布業績後表示，儘管通膨創下40年新高，以及消費者需求減弱，但企業希望提高效率並整合包括混合工作模式在內的現代工作流程，因此對Salesforce的軟體需求仍然強勁。

相較之下，Salesforce董事長兼共同執行長Marc Benioff周三在財報電話會議上表示，我們看到客戶在採購上變得更加謹慎節制，銷售周期可能拉長，我們從7月起開始看到這個現象。

分析師此前已經警告，通膨和美國經濟增長放緩等宏觀經濟因素，可能影響Salesforce中小型企業客戶的支出力道。