新北市長侯友宜頒發感謝狀給165處老人共餐單位，感謝他們為長者打造更好的環境。（陳慰慈攝）

新北市政府推動老人共餐，持續為社區長輩提供服務，為感謝民間單位的大力協助，新北市長侯友宜今（25）日頒發感謝狀，給165處老人共餐單位，期盼透過公私協力，結合社區營造與惜食分享概念，為長者打造更好的環境。

侯友宜表示，新北市65歲以上長輩人數已經突破66萬人，占全市人口總數16％，為更全面照顧長輩身心健康，新北市至今已成立1119處老人供餐據點，更在疫情期間送暖不停歇，持續以送餐方式服務社區長輩，希望藉由陪伴讓長者們開心生活。

侯友宜指出，新北市的長輩們能就近獲得溫暖的關懷與照顧，有賴志工團體、社區發展協會等民間夥伴無私的犧牲奉獻，所以今天特別表揚165個長期以來一直推老人共餐，辦得有聲有色的這些民間團體，非常謝謝他們幫忙，老人共餐讓長輩們更快活。

社會局今表揚165處老人共餐單位，各致贈感謝狀與獎勵金5000元，並感謝嘉威會計師事務所所長張威珍，自2019年起每年捐給新北市愛心大平台「陪老大人呷百二用飽安康」專案50萬元，默默支持老人共餐。

社會局長張錦麗表示，新北市自2013年起推動老人共餐運動，感謝1119個熱心積極推動共餐的民間單位，在疫情期間持續提供服務，媒合社區資源與市府惜食物資，為社區締造優良的老人共餐環境，提供暖心暖胃有溫度的服務，期盼未來有更多單位支持老人共餐活動，讓更多長輩受惠。