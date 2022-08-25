好久不見的同學會變調！大陸日前發生一起案例，一名男子返鄉參加同學會，主揪的高中班長說要他請客，沒想到大家吃到一半，班長和他妻子抱著一個孩子走出來，瞬間變成小孩滿月酒，在場的同學全傻眼，但也只能包紅包給班長，每包約2200元台幣。

據陸媒《網易新聞》報導，這名男子趁著連假返鄉參加高中同學會，由班長主揪，大約15位同學到場，當大家開心的在包廂用餐，分享近況時，班長還承諾這攤他來請客。

想不到酒過三巡後，班長站起來宣布要給大家一個驚喜，與此同時他的妻子推開包廂門，抱著一個白胖男嬰走進來，班長才說出同學會真正目的，「今天同學聚會主要是順便給我祝賀祝賀，我生了一個大胖小子，今天滿月，所以這次聚會也是一次滿月酒」。

接著著班長說，這是有特殊意義的，「我是同學中第一個榮升老爸的，你們不祝福祝福？」話說完後，空氣瞬間凝結，所有同學都呆住了，但班長還是開心的抱著兒子，向每位同學敬酒，大家也只好包紅包祝福，不是掏現金就是發微信紅包，金額約500元人民幣，大約是新台幣2200元，飯也吃不下去。

滿月酒結束後，大家都認為這次同學會已經變調，此後班長創立的同學群組就變得越來越冷清，不再約聚餐。