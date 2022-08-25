美女主播劉芯彤先前爆料遭遇職場險惡的親身經歷，未料卻被前同事指控過去遭她霸凌，讓她不禁感嘆每個人多少都曾面臨被朋友背叛，卻也因此認清一件事實，就是「你認為的朋友不一定是朋友」。

劉芯彤表示去年底幫某同事推薦通告和業配，眼見對方對專案置入有疑問，也多次幫忙詢問價格，直到某次看到留言後，讓把將對方視為好友的她，迅速刪除在私人版面的好友連結，直言很多公開場合如姊妹般的閨蜜，私下卻是會道人長短說人壞話的假面人，強調「這種人前一個樣，人後一個樣的人，絕對不會是可以深交、真心的朋友」。

劉芯彤透露好友阿敏跟她一樣深受其害，她曾將同事小琳視為沒有血緣的好妹妹，沒想到對方不僅常在背後說她壞話，原本還認為是誤傳，直到某天在廁所時，親耳聽到小琳對同事抱怨她不僅有公主病，還常常做主使喚她，氣到直呼：「到底憑什麼呀？她算是什麼咖」，當時曾詢問阿敏為何不直接給對方難看?她則是回覆：「背後說人壞話是小人行徑，幹嘛要去跟小人爭個妳輸我贏，遠離她就好」。

對此，網友紛紛留言：「有時候是不是真的朋友，要遇到關鍵時刻才能驗證」、「人性遇到利益糾葛很難逃脫啊」、「這世界不就是這樣，職場是個只能與同事當同事的地方，沒有朋友」，對於有人詢問：「主播又是如何調適的呢」，她則是回覆：「不用調適 ，就當沒這個朋友，少一個朋友又不會少一塊肉，更何況這種人也沒真心把我們當朋友呀」，展現自己過人的高EQ。