美國資產表現今年以來漲跌互見，不過近期部分經濟數據佳音頻傳，如7月密西根大學消費者信心指數自底部反彈、7月消費者物價指數較6月回檔且低於市場預期、非農就業人數新增人數遠超出市場預期等等，顯示美國經濟在高通膨環境下韌性依舊。此外，美股企業財報如火如荼進行，多家科技與能源巨擘財報優於預期，亦提振美股走勢。聯博投信估，FED在9月升息2碼！

聯博投信多元資產資深投資策略師趙心盈分析，造成部分通膨壓力上升的供應端限制似乎正在緩解，且根據歷史經驗，當通膨見頂後1年，美國資產往往有不錯反彈，投資人不妨伺機布局美國多元資產配置，尋求長期報酬機會。

7月美國非農新增就業人口達52.8萬人，是市場共識25萬人的兩倍多，較過去幾個月顯著增加。尤其是7月非農總就業人口達1.52億人，已經恢復了疫情期間失去的所有工作人數。此復甦異常迅速，恢復工作人數的時間大約是前兩次重大衰退(2008年全球金融危機和2000年科技泡沫)之後的一半。市場預期美國聯準會9月的升息幅度將在0.5%或0.75%之間。目前，聯博仍維持9月0.5%的升息預估，不過此預期仍將隨著新數據出現隨之調整。

有鑑於此，在股、債、多元資產的布局上，趙心盈指出，可採取股、債各4成，多元分散資產2成的資產配置比例。在股票方面，在經濟成長放緩、通膨仍高與聯準會繼續緊縮貨幣政策的背景下，分散配置各類股票投資風格的標的具有相當意義。投資人可以美國大型成長股為主，輔以美國低波動股與價值股，並酌量配置大宗商品標的，動態調整股票曝險，將有助應對市場波動狀況。