新北市長侯友宜24日在臉書貼文「改變的勇氣二部曲」，記錄新北市4年來的蛻變。對此，民進黨新北市長參選人林佳龍25日表示，改變不需要太大勇氣，應該從改變市長開始，只要市民給機會，他就會推動新北大翻新。

侯友宜昨在臉書貼文改變的勇氣二部曲，將一生懸命、義無反顧。今天被問到時表示，改變的勇氣二部曲紀錄，新北市在這4年內不斷的成長茁壯、蛻變，讓大家知道新北市在國際崛起跟接軌，請大家拭目以待。

對此，林佳龍說，改變需要勇氣特別是新北大翻新，應該從改變市長開始，國民黨在新北市執政17年，侯友宜及副市長在位12年，能做的也差不多了，新北要有大格局，更宏觀的城市規劃和跨域治理能力。

林佳龍指出，他過去擔任交通部長、台中市長，也參與許多國際外交事務，一定可以接棒，讓新北脫胎換骨。他認為，改變需要來自於新的思維，自己長年累積經驗，可以帶領新北改變，不需要太大勇氣，只要市民給機會，就會推動新北大翻新。