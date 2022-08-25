當游錫堃的面！凃明誠姐痛批廢死團體 哭吼「都滾去18層地獄」

台南員警凃明誠遭外役監逃犯林信吾殺害，凃姊25日在媒體前，對著廢死團體怒吼「滾去18層地獄」；對此，台灣廢除死刑推動聯盟仍維持23日的臉書貼文，「廢死聯盟向來都不會針對調查中、進行中的案件作任何評論」

廢死聯盟貼文表示，「因為不希望在事實真相尚未釐清前輕易評斷我們都不確知的事情。然而近日出現許多報導，內容已涉及廢死聯盟一直在救援的王信福案，而廢死對王信福案有相關回應。」

王信福在2011年判決死刑定讞，廢死聯盟認為，「死刑常常就是這種大眾情緒中很方便的出口，這正是為什麼死刑很容易有誤判。死刑很容易在這個節骨眼造成更大的錯誤，不要在這個時候輕易地啟動死刑、喊打喊殺。死刑並不是解答，它只會讓狀況變得更糟。​」

另針對政府的態度，外界譏諷目前擔任政府高官及大法官的昔日法界精英，不就是主張廢死、停止槍決的司改人士，如今怎麼會為了討好民意，又來說出違心之論呢。