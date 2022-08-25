民進黨新竹市長參選人沈慧虹25日開產業政策記者會，針對國民黨和民眾黨不斷攻擊林智堅論文，沈慧虹反擊，國民黨和民眾黨執政縣市都有貪污舞弊遭起訴或調查，但藍白市長參選人林耕仁、高虹安卻對涉公眾利益的弊案默不吭聲，反而聽到論文，就像「噬血的大白鯊」。

沈慧虹指出，國民黨林姿妙涉貪被起訴，民眾黨柯文哲帶領的北市府勞動局長，也因涉貪遭調查，更有台北燈會5000萬元謎團講不清楚。

她說，藍白貪污舞弊，才是真正損及公眾利益的事，但第一時間，都沒看到林耕仁、高虹安兩人出面說明，也看不到他們有任何意見，反而聽到論文，就像噬血的大白鯊。

而林智堅論文案是否影響選情？「現在是我，沈慧虹在選新竹市長，」沈慧虹說，林智堅已退選，也沒有任何公職，年底選舉是決定往後4年的城市進步，無論林耕仁、高虹安如何批評，都抹滅不了竹市過去8年的改變。

沈慧虹也說，選舉應回歸市政願景，如何讓新竹未來更進步，她也請林耕仁、高虹安回歸政見說明，不要再口水來口水去，污辱新竹人的智慧。

至於接下來的選戰規畫，沈慧虹表示，現在每天光是擘畫政策、跑行程和說明政見，行程就滿檔，她現在1天當3天拚，就是為了讓新竹有更好的未來，她會持續照著自己的步調走。