為了加速擴大新能源汽車市場規模，大陸交通運輸部等部門25日印發「加快推進公路沿線充電基礎設施建設行動方案」提到，力爭到2022年底前，全國除了高寒高海拔以外區域的高速公路服務區，都能夠提供基本充電服務。

到2023年底前，具備條件的普通國省幹線公路服務區（站）能夠提供基本充電服務；到2025年底前，高速公路和普通國省幹線公路服務區（站）充電基礎設施進一步加密優化，農村公路沿線有效覆蓋，形成群眾出行有保障的公路沿線充電基礎設施網路，更好滿足公眾高品質、多樣化的出行服務需求。

華爾街見聞25日報導，市場人士表示，近年大陸新能源汽車產業蓬勃發展，產銷規模持續快速增長。據相關部門統計，截至2022年6月，大陸新能源汽車保有量已達到1,001萬輛。根據相關規劃和預測，到2025年，新能源汽車新車保有量將超過2,500萬輛；到2030年將達到8千萬輛。

在此情況下，加快推進公路沿線充電基礎設施建設，成為刺激新能源汽車消費、拉動有效投資的重要舉措，也是滿足公眾出行需求、促進交通運輸行業綠色低碳發展的需要。