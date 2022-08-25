通緝犯王亦傑於2019年應徵美濃區農會雜工，監守自盜，他與嫌犯張男賤賣農會133公噸紅豆，獲利330萬元。警方於2020年1月逮捕王嫌。橋頭地院審理後，判王亦傑與張男須賠償給農會438萬餘元，涉案的貿易公司與郭男應賠償149萬餘元。可上訴。

王亦傑與張嫌於2019年8月起共同竊取美濃區農會的紅豆132.85公噸，將這批贓物交給貿易公司的郭男，其中，農會已經取回近12公噸紅豆，但有121公噸紅豆損害。當時郭男以平均每公斤77元收購這批贓物紅豆，換算價格為近933萬元。

張嫌於去年11月匯還農會20萬元，郭嫌也於同年12月匯還350萬元，抵充利息之外，還有本金612萬餘元未償還。農會以民法第184條第1項前段、第185條第1項前段規定，請求王亦傑與張嫌須連帶賠償612萬餘元。

被告郭男則主張，他收購的數量只有94公噸，扣除農會已經取回的近12公噸後，侵害的數量為82.6公噸。且農會無法證明所收購的紅豆均符合要檢合格，加碼補助達每公斤77元。且農會將鑰匙掛在倉庫外，任由王亦傑拿取，沒有人監管，也有過失。且郭男已經於2020年2月向檢察官繳回不法所得100萬元。

法官審理後認為，根據證人的供述與紅豆收購明細、藥檢合格加碼表等，審酌各項條件，認為每公斤紅豆為75元為適當。且王亦傑與張嫌受農會委託將紅豆搬運入倉，卻利用搬運過程竊取在倉庫的紅豆，事後竟辯稱是農會管理不良導致紅豆失竊。王亦傑等人確實偷搬運紅豆並變賣。

法官判王亦傑與張男須賠償給農會438萬餘元，涉案的貿易公司與郭男應賠償149萬餘元。