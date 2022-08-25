「2022智慧港灣全球論壇」如火如荼登場，遠傳(4904)總經理井琪受邀出席與談，與產官學研分享遠傳將如何以5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)，推動港區產業升級數位化、旅遊運輸智慧化，打造科技安全與減碳永續的智慧港灣。

井琪表示，高雄港灣優異的地理優勢帶動富饒城市發展，並具備創新科技、循環經濟等產業發展潛能。遠傳以世界級的5G結合「大人物」，不僅能成為港灣城市科技發展後盾，提升港口營運管理、旅運安全與觀光效益，加速實現智慧港口，更能以ESG新經濟解決方案，推動城市永續發展，朝向5G科技港都邁進。

除了「大人物」助力智慧旅運，井琪也分享遠傳自身減碳作為，包含透過AI大數據機動調整機房空調運轉與設備更新等措施，讓年用電量與2017相較節省百萬度；門市及辦公室透過物聯網技術串接自行開發的能源管理平台，提升用電效率，每年可省下門市總用電量10%；藉由新科技對內落實節能，落實智慧建築、智能環控、永續節能、智能安防、敏捷辦公，創造企業永續力。

遠傳於論壇現場展出的全方位旅運服務包含AR沉浸式觀光體驗、智慧看照、智慧道路安全偵測、計程車智慧車道、景點即時人流等應用，能有效提升旅客安全與營運效率，並藉由交通與觀光大數據分析優化觀光體驗與效益。

另外，本次遠傳也首度亮相的智慧看照服務，結合「不斷電移動式攝影機」與AI演算法，藉由AI深度學習將拍攝的圖像資料與非結構化影像轉化為數據，透過特徵辨識與移動軌跡，能夠即時查找尋人；移動式箱體設計賦予攝影機更加彈性應用場景，能因應緊急措施迅速應變，並採用不斷電系統(UPS)，透過電池創新技術作為移動式攝影機電力備援，避免市電電力異常而導致中斷，提升創新服務的穩定性。