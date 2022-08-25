每天都有交易傳聞的湖人令外界猜不透，他們似乎什麼球員都想要，在追逐厄文(Kyrie Irving)失敗後，甚至傳出有意延攬米契爾(Donovan Mitchell)，而球迷恐怕早對他們失去期待。不過就在今天他們終於啟動交易，據報導湖人送出荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、史丹利強生(Stanley Johnson)，得到貝弗利(Patrick Beverley)。

Patrick Beverley is returning to LA — this time, with LeBron James and the Lakers pic.twitter.com/SHY6XGLIAa — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 25, 2022

據《The Athletic》名記查拉尼亞(Shams Charania)報導指出，湖人與爵士達成交易，用防守悍將強生和小將塔克作為籌碼，換來「瘋狗貝」貝弗利，這也應驗了早前沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)預測的消息，他率先披露雙方將在當地週四早上達成交易，而先前貝弗利也曾表示自己對與詹姆斯(LeBron James)聯手相當有興趣。

沒想到向來愛放話的貝弗利還真的如願前往紫金軍，除了他與詹姆斯的合作充滿話題，會怎麼與韋斯布魯克(Russell Westbrook)相處令人期待，過去雙方不只一次在場上有衝突，如今個性衝動的兩人即將成為隊友，新任教練漢姆(Darvin Ham)要控制這兩頭「野獸」可不容易。而上季貝弗利在灰狼平均能貢獻9.2分4.1籃板4.6助攻1.2抄截。