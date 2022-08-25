精密機械金屬加工大廠時碩工業第二季、上半年合併營收、獲利全面改寫同期新高，前七月合併營收也創同期新高。今（25）日下午參加凱基證券主辦法說會，說明上半年財報結果及未來營運展望。雖然大陸仍有疫情、限電等不利因素，時碩對下半年營運仍審慎樂觀。

時碩汽車零組件生產及銷售雖受大陸防疫封控影響，但工業應用銷售因高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、半導體設備與油氣探勘產品零組件持續成長動能，加上各國邊境陸續解封，全球航空產業逐漸復甦，航太零件銷售及出貨增長，第二季合併營收達11.18億元，稅後淨利1.04億元、EPS為1.44元，均改寫同期新高。

時碩上半年合併營收攀升至24.2億元，稅後淨利2.27億元，EPS從去年同期1.06元倍數增加至3.16元，勝過去年度EPS為2.35元，上半年合併營收、EPS全面改寫同期新高。7月合併營收4.07億元、年增9.83％；上半年合併營收高達28.24億元，年成長11.27％，也雙雙締造同期新高。