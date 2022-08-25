台南再爆殺警案，強盜累犯的罪嫌林信吾能服外役監遭質疑。立法院國民黨團今劍指2020年初，民進黨高雄市立委在監察院長陳菊介入協調下，幫民進黨前中常委、高雄大樁腳李清福一人量身修法放寬外役監資格，才種下今殺警案原因。

立法院國民黨團總召曾銘宗表示，他得到訊息，當初民進黨立委為特定人量身推動外役監條例不公不義修法，陳菊有介入協調，如今民進黨團與陳都應給社會一個交代。

曾銘宗也說，國民黨團會盡快檢討現行外役監條例內容，在推動修法讓規範更合理，讓諸如貪污等重大刑犯不能開放到外役監。

國民黨團書記長李德維表示，2020年民進黨立委邱志偉提案修改外役監條例，只要求新增「累犯。但已執行完畢之前案均為受六月以下有期徒刑之宣告者，不在此限」，就是要為累犯李清福開方便之門。

李德維說，邱志偉提案3月3日院會一讀付委審查，民進黨籍司法委員會召委周春米4月1日於委員會排審，並即交付協商；協商1個月冷凍期一過，周5月6日召集朝野協商，在國民黨團不支持下未達成共識，改交付院長協商。

5月19日立法院長游錫堃召集協商仍未獲共識，5月22日二度召集協商再破局後，即交付院會表決，當天完成三讀修正通過。李德維質疑，立法院內案子成千上萬，邱志偉案81天火速三讀，沒有民進黨高層協調，游與周春米會這麼積極？

李德維也提到，其實當時國民黨團也有外役監條例修正草案版本，但卻是從嚴要求服刑人必須具有具體悛悔事實，足以認定承認犯行，且證明誠心悔過才能獲得外役監資格，並增列要求貪汙犯、性侵犯或家暴犯人不可以進外役監。

李德維說，當時國民黨提案修法是要補漏外役監制度，民進黨修法卻是要為李清福放寬累犯進外役監資格，遺憾表決結果國民黨版遭民進黨否決，質疑民進黨提案立委與游錫堃、周春米受誰拜託強推修法？讓李受惠，也讓台南殺警案發生。

國民黨團副書記長林思銘也質疑，李清福過去是賭博等罪累犯，任橋頭鄉長任內還收回扣被以貪汙罪判刑，當時監察院竟還要求提出非常上訴與再審，以奇怪的政治動作影響司法，要求法務部為判決確定個案平反，可見李清福能耐。

林思銘批評，累犯有反覆實施犯罪之虞，放到外役監，請假出獄時再犯或逾假不歸可能性非常大，邱志偉修法破壞外役監條例精神；如今犯強盜重大惡行且前科累累的林信吾也因服外役監果造成人民不安與社會失序，民進黨應向國人道歉。