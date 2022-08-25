嘉義市西區25日有約1500戶自來水有汽油味，自來水公司經緊急處理後於昨晚恢復正常供水，有民眾認為用水還是怕怕，應該賠償；自來水公司第5區處今天說，陸續協助影響大的用戶清洗水塔，此外，今天採樣檢測水質均符合標準。

林姓用戶指出，自來水公司搞烏龍，有濃濃汽油味，雖然有處理，但仍擔心水塔有異物，影響日後用水，心裡怕怕的，水公司是不是應該要賠償？

市長黃敏惠則表示，協助民眾清洗水塔及研議補償營業損失外，也責成市府環保局抽樣檢驗水質，釐清是否符合飲用水標準。

黃敏惠表示，今天已再次請自來水公司積極辦理後續改善及相關補償協商事宜，未來在危機處理上要與市府更密切聯繫，共同維護民生用水安全。

黃敏惠強調，民生用水攸關身體健康，馬虎不得，今天再要求自來水公司調度用水時，務必更加謹慎小心，類似狀況第一時間應緊急公告民眾暫停用水。

自來水公司第5區管理處副處長蔡博淵表示，該處昨天及今天到保安宮對面消防栓、文化路507號、北社尾路312號、北社尾路92號等處採樣檢測水質均符合飲用水標準。

蔡博淵說，今天陸續協助受影響大的用戶清洗水塔，用戶若有用水疑慮可向里長反應，水公司將協助處理。

嘉義市政府消保官表示，目前尚未接獲民眾用水相關陳情申訴案，若民眾來填寫申訴案件，會協助處理。

嘉義市昨天下午4、5點起，陸續有民眾反映水龍頭打開聞到奇怪的味道，水摸起來滑滑的，懷疑水質有問題，自來水公司第5區處解釋，由於進行原華興橋水管橋供水測試，疑似底層水流到管網，才會導致部分區域水質異常，影響範圍為嘉義市湖邊里、新厝里、保生里、北新里共4里約1500戶，經緊急處理後，晚間10點已恢復正常供水。