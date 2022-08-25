蔡英文總統今接見「『中華民國第62屆中小學科學展覽會』第一名作者師生」，肯定大家透過科技，克服疫情挑戰，讓學習不間斷。期許同學們未來能將科技和創意應用在現實生活中，學習克服挑戰，讓臺灣的科技實力揚名國際。

總統致詞時首先恭喜同學們經過重重的競賽，從一萬多件作品中脫穎而出，不僅拿下第一名，也展現用創新解決問題的能力，真的非常厲害。

總統說，評審團也在評審期間，給予參賽同學非常多的正向鼓勵和建議；又從這麼多、這麼優秀的同學中，選出最後的得獎人，她要對此表達誠摯的感謝。

總統表示，這兩年因為疫情，大家一起經歷跟過去截然不同的學習方法和賽程，我們透過科技共同克服疫情挑戰，讓學習不間斷。

總統說，今年為了全國學生長期專題研究的成果發表，主辦單位不僅克服萬難，用線上評審方式，如期完成各項競賽評選的核心工作，也將學生的作品，以及解說影片放在網路上，讓大家互相切磋交流，並分享給更多人欣賞。

總統指出，從這些過程當中，可以看到，科技不僅克服種種的考驗，也凸顯臺灣充滿韌性的一面。相信同學們在競賽的過程中，一起體驗科學世界中的無窮奧妙，也培養了用科學解決方法的能力。

她強調，這些都是很寶貴的經驗，期待同學們未來能將科技和創意應用在現實生活中，學習克服挑戰。

總統認為，科展能夠如期舉辦，要歸功許多公私單位的共同付出。她要感謝各基金會、企業代表，分別設置「特別獎」來鼓勵學生，培養大家對科學的興趣。

她也非常感謝承辦單位—新北市政府及協辦的32所學校，雖然受到疫情影響，未能呈現實體的科展活動盛會，非常可惜，但大家仍然傾全力籌備，「大家都辛苦了。」

總統提到，還有長期指導學生實驗、研究的老師們，在教學公忙之餘，熱心指導及協助學生，也因為這些付出，讓學生們能夠實踐自我，享受創作帶來的樂趣。

總統說，她上個月才在這裡接見今年代表我國參與國際科技競賽的選手，表現都非常優異。她期盼，獲獎的優秀同學們，未來都能夠更上一層樓，讓臺灣的科技實力揚名國際。