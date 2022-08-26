Google今天發出新聞宣布，「Google Play 遊戲」測試版將在台灣、韓國、香港、泰國和澳洲全面開放下載，除了有更多的遊戲可以選擇，對於電腦規格的要求也大幅降低。

今年1月，Google在台灣、韓國和香港推出「Google Play 遊戲」測試版，開放少數使用者參加產品測試、在電腦上體驗多款遊戲。

Google Play台灣與香港應用程式與遊戲策略發展負責人喬寶靖表示，過去幾個月來，台灣玩家踴躍參與測試版，多數都肯定 Google的發展貼近玩家的需求，並且提供很多寶貴意見，未來也會繼續和台灣的玩家和開發者合作。喬寶靖也指出，Google Play 遊戲所收錄的作品，已經增加一倍以上，目前已有超過40款遊戲確定在台灣推出，是目前世界各地推出遊戲數量最多的市場，也隨時會再陸續增加。

此外，Google也大幅降低執行「Google Play 遊戲」的電腦規格需求，要讓產品與服務互相搭配運作，方便玩家隨時隨地透過這個平台玩遊戲，不受裝置類型限制。（編輯：趙蔚蘭）1110825