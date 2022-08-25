中華大學25日認定前新竹市長林智堅碩論抄襲，並撤銷其碩士學位，由於林智堅曾以科管所校友身分獲選傑出校友，外界關注他的傑出校友資格是否保得住？中華大學25日表示，學務處將開會討論。
目前中華大學官網上，還有登出林智堅傑出校友介紹，但學歷只留下「企業管理學系（二技） 畢業」。中華大學昨撤銷林智堅學位，至於傑出校友資格是否保留，校方25日表示，學校學務處依據《傑出校友遴選辦法》，將召開會議討論是否撤銷林智堅傑出校友的資格。
中華大學25日認定前新竹市長林智堅碩論抄襲，並撤銷其碩士學位，由於林智堅曾以科管所校友身分獲選傑出校友，外界關注他的傑出校友資格是否保得住？中華大學25日表示，學務處將開會討論。
目前中華大學官網上，還有登出林智堅傑出校友介紹，但學歷只留下「企業管理學系（二技） 畢業」。中華大學昨撤銷林智堅學位，至於傑出校友資格是否保留，校方25日表示，學校學務處依據《傑出校友遴選辦法》，將召開會議討論是否撤銷林智堅傑出校友的資格。
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