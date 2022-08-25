生鮮網購經濟正夯！富邦媒（8454）25日公布「2022年網購生鮮消費報告」顯示，後疫情時代「逛線上菜市場」風氣方興未艾，旗下momo購物網生鮮銷售穩健成長，購買人數更較疫情前成長逾150％。

全民夯網購生鮮，60+銀髮族轉戰線上買菜，生鮮購買人數較2019年成長220％，2字頭青年人則解鎖自煮新技能，新客數占比居全年齡層之冠；而相較疫情前，momo生鮮回購人數增加、客單金額提升，也雙雙展現出消費者對於網購生鮮的好感及黏著度提升。

線上買菜趨勢成形，一鍵下單蔬果與山珍海味都能送到家！momo根據銷售觀察，相較2019年疫情前，水產、肉品、水果、蔬菜、蛋品、調理/冷凍等生鮮商品業績皆呈現倍數成長；站上生鮮有購人數成長率150％、回購人數成長率220％、平均客單金額增加25％的三大指標，亦展現出網購生鮮市場無窮潛力。

生鮮品牌也加速數位布局的步伐，截至今年7月momo站上已集結王品、大成、天和鮮物、美威、灣仔碼頭等600餘個生鮮品牌，提供超過45,000個豐富消費選擇。

因應高度成長的生鮮網購商機，momo致力提升服務力，今年優化推出雙北3小時快訂快到「超市快配」服務，服務試營運至今訂單數平均月增逾兩成，下單活躍時段則在午晚餐前的備料時段，可見momo超市快配帶來的便利性，已成雙北忙碌上班族購買正餐食材的好幫手。

隨著消費者對線上菜市場的信任度與好感度提升，養成網購生鮮食材的習性，同時吸引更多新客群加入，momo站上除40～59歲身為家庭主要掌廚者的客群消費活絡；60歲以上的「銀髮族」也轉戰線上逛菜市場，今年有購人數成長率居各年齡層之冠，相較2019年成長高達220％。

從新客的組成則看出「20+青年人」解鎖自煮新技能，20~29歲的新客占比居全年齡層之冠，「家庭煮夫」風潮也強勢來襲，男性新客比例也提升至約50％。

現代人對於「吃的儀式感」越來越重視，好評盛傳「口碑名店」、品質保證「星級飯店」美食總登上momo人氣選購指標，其中像是廣受忙碌上班族青睞的「調理/冷凍食品」，隨時隨地輕鬆享有餐廳等級美味。momo肉品選擇同樣豐富多元，除國產與進口肉品樣樣俱全，站上也集結王品集團、杏子豬排、雙月食品社、欣葉臺菜等美食名店。

迎接中秋烤肉潮，momo肉品買氣較上月同期雙位數成長，其中名店烤肉組、牛豚綜合組、多人大組數等商品都成熱銷夯品。

台灣寶島富有漁業王國之美名，海鮮料理為許多國人餐桌上必備的美味佳餚，momo站上海鮮種類橫跨鮮魚、鮮蝦、魚卵、蟹類、小卷。momo也發現，海鮮控最愛「外銷等級」、「產季限定」、「產地直送」的鮮美水產，如龍虎斑、萬里蟹、天使紅蝦、爆卵小卷等。近期在中秋買氣下momo生鮮業績月增率達雙位數。

每日蔬菜、蛋品營養攝取不能少。momo根據銷售觀察分享，隨全民養生、低碳飲食風氣抬頭，「有機栽種」、「小農直送」等蔬菜大受歡迎，能一次購足一週食材的「蔬菜箱」也是忙碌現代人的備料首選。momo提供多達近800項蔬菜選擇，也有多款綜合蔬菜箱。而消費者選擇蛋品食，除看中品質也青睞於機能商品，像是金盞花飼養機能蛋、金樟芝放牧機能蛋、人蔘飼養黑羽土雞補氣蛋等熱銷選擇。

台灣水果聞名國際，國人更有每天享用水果的習慣。momo分享，站上「國產季節性水果」尤為日常熱銷選手，鮮摘鮮嚐最享受，如正值產季的釋迦、酪梨、甘露梨、百香果等。此外，momo也發現每逢傳統節慶都會迎來一波「高級水果禮盒」熱購潮，值此中秋佳節前夕，momo水果禮盒買氣較上月同期成長40％，像是老欉文旦、美國空運櫻桃、日本進口葡萄等皆為送禮首選，送禮顯得大器又大方。

中秋節為生鮮銷售重要時節，烤肉派對、訪親送禮環節都不能少！為滿足消費者食材準備、禮盒購買需求，momo即日起至9月9日打造《中秋烤肉月》活動，嚴選澎派烤肉組、新鮮海產、進口水果、冷凍熟食等優惠5折起，包含王品嚴選經典全牛燒烤宴、一鷺職人燒物日式串燒禮盒組、大成桐德黑蜜豬烤肉八件組、北海道4S生食級干貝、日本麝香/貓眼葡萄兩房禮盒、老欉精品級文旦禮盒、冷凍滴雞精禮盒等，讓你一站備足節慶美食。

momo《中秋烤肉月》再加碼四大「滿額登記抽好禮」回饋，包含下單指定商品滿800元抽哈根達斯外帶單球券；滿1,500元抽海尼根0.0無酒精，以及單日單筆消費滿1,000元抽坤松香菇禮盒；滿2,000元抽5％ momo幣。