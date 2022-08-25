網紅四叉貓在臉書爆料，表示台北市長柯文哲2018年當選隔天，幕僚即約燈會廠商與柯文哲見面。（摘自四叉貓劉宇臉書）

北市府日前遭爆2018年台北燈會欠廠商5000萬，時任市長室專員賴彥霖，在投票前暗示燈會廠商，說要是柯文哲落選，5000萬可能還不出來，要廠商別爆料，柯於22日質詢時表示「不曉得此事」，不過四叉貓昨又曝光錄音檔，在柯文哲2018年勝選隔天，透過賴彥霖約燈會廠商見面，所以柯不可能不知情。北市府發言人陳智菡則否認，表示錄音檔完全不是事實，調閱市長當日行程也無此會面安排。

四叉貓在臉書質疑，柯文哲被質詢時說自己完全不知情，「那勝選隔天柯文哲安排跟廠商見面總該知道了吧？」四叉貓並公布錄音檔，賴冠霖在電話中說，「明天26號10點，安排你（廠商）跟市長見面。」，廠商問「那在哪邊？」，賴彥霖回「他寫拜會市長，那應該是在市長室吧。」四叉貓更爆料當天見面現場只有四個人，一個是廠商，一個是柯文哲，一個是賴彥霖，最後一個不能說是誰，更強調還有其他對話，都會依序公布。

陳智菡表示，承辦台北燈節的廠商在辦完活動後，主張除了得標金額外，還有額外做很多的內容，因此要求市府再給他們好幾千萬，市府接收到相關陳情後就有去做協調，並且請廠商拿出符合合約內容的相關單據來核銷，最後廠商只拿出了大概200多萬單據， 台北市政府後來也再補了200多萬給他們，不過在調解完後，廠商認為還不夠，所以又到法院提起訴訟，但一、二審北市府皆勝訴。

陳智菡強調，昨天釋出的錄音檔完全不是事實，查了市長當天行程，根本沒有安排這樣的行程，且這事情跟廠商有沒有跟市長見面，到底誰去協調都沒關係，基本上北市府是被告的一方，原因是因為他們認為我們給的錢太少，現在卻反而衍伸成影射柯文哲市長疑似跟廠商見面，做很多的惡劣選舉操作，真的是大可不必。

陳智菡宣戰，非常歡迎廠商如果有相關證據就直接拿出來，因為一、二審廠商都沒辦法拿出證據來，也因此敗訴，回到跟市長見面的部分，台北燈節主辦單位是觀傳局，跟市長毫無關係，現在要牽扯到柯文哲市長就是在做選舉操作。