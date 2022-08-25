高雄警方日前逮捕葉女、郭姓姊妹、何男、吳男等人。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄警方日前逮捕葉女、郭姓姊妹、何男、吳男等人，全案查扣手機、護照、存摺等證物。（崔正綱攝）

劉男集團成員護照。（崔正綱攝）

劉男與旗下葉女10名集團成員利用臉書或IG張貼炫富照片及散布工作、旅遊等假訊息，誘騙許多想賺大錢的台灣人前往柬埔寨。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

劉男與旗下葉女10名集團成員利用臉書或IG張貼炫富照片及散布工作、旅遊等假訊息，誘騙許多想賺大錢的台灣人前往柬埔寨。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

被害人遭騙至柬埔寨後，慘遭集團成員毆打，眼角瘀青且有撕裂傷（讀者提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市警方「靖柬專案」立大功，日前有網友指控高雄34歲劉姓男子綽號「安哥」，是「真正的人蛇」，騙了多名台灣人到柬埔寨，警方循線追查，發現集團提供一條龍服務讓將受害者騙至柬埔寨。警方隨即鎖定集團11人，集團23歲葉姓女幹部、協助代辦26歲、23歲郭姓姊妹、何姓司機、吳姓司機等5人，另外在前鎮查獲1人，粗估6名來自高雄、屏東人受害，包含葉姓幹部自稱也遭受騙被吸收。全案依人口販運防制法、妨害自由、詐欺等罪移送高雄地檢署偵辦。

上周有網友發文指控劉男是幾埔寨人蛇集團首腦，文中表示「這個才是真正的人蛇，人在柬埔寨貢布波哥山上做人事主管，高雄人，外號羽安，公司叫萬古、萬源、萬利、直營娛樂，騙了200多個台灣人來柬埔寨，很可憐，沒有人性，被他電擊、毒打、不給飯吃」。

警方經查，網友是透過假帳號來發文，而文中劉男有多次出境柬埔寨的紀錄，在今年5月已經出境至柬埔寨尚未回國。劉男與旗下葉女10名集團成員利用臉書或IG張貼炫富照片及散布工作、旅遊等假訊息，誘騙許多想賺大錢的台灣人前往柬埔寨。

待有被害人受騙後，葉女與郭姓姊妹協助代辦護照、偽造出境用小黃卡，再由何男、吳男載至桃園機場，提供一條龍服務將被害人騙至柬埔寨。

待被害人到柬埔寨時，將護照、手機等物品拿走管控，隨即限制被害人自由，並對被害人未達工作要求或企圖逃跑，則會言詞恐嚇甚至毆打，進而要求被害人向家屬求援給付贖金放人等行為。

其中一名23歲呂姓被害人表示，到柬埔寨時發現是騙局，向外求助時被集團人員發現，隨後遭到毆打，而劉男提供交付2萬美元約60萬元台幣贖金或者騙更多人前來兩個方案，呂女後來選擇以交付贖金方式脫困。

「靖柬專案」調查小組循線追查，於22日在高雄小港區、鳳山區逮捕葉女、郭姓姊妹、何男、吳男等5人，另外刑事局日前在桃園機場查獲綽號「丹哥」蔡男、王姓、詹男等3人，經查也屬劉男集團成員，劉男集團11人共計8人遭逮捕，而含劉男3人還在追緝當中。

據了解，每販賣一名「豬仔」，劉男會給3000美金約9萬元台幣分給在台幹部，粗估高雄有4名、屏東有2名、兩地共6名被害人，其中包括集團幹部葉女，葉女辯稱自己在7月間遭騙至柬埔寨，隨即遭到吸收成為幹部，最後也付了約40多萬元贖金才能回台。

警方對於葉女說法保留懷疑，至於是否有被害人外傳200名被害人到柬埔寨？警方表示還需進一步調查釐清。全案查扣手機、護照、存摺等證物，調查後將葉女、郭姓姊妹、吳男、何男等人依人口販運防制法、妨害自由、詐欺罪、恐嚇取財罪等罪嫌移送。