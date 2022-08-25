年底六都選戰引發關注。港媒評論表示，民眾黨主席、台北市市長柯文哲21日赴高雄拉抬自家議員參選人，並與國民黨高雄市長參選人柯志恩合體吃小吃；從2020高雄市的政黨票來看，若藍白相加與民進黨不相上下，隨著選戰逼近、白色力量舞台擴大，兩黨合作可望成柯志恩翻轉高雄的一大絕招。

香港媒體《中評社》今日（25）評論指出，柯文哲20日、21日連二日赴高雄為市議員參選人造勢，21日晚間在高雄市三民區吉林夜市掃街吃飯，更與柯志恩「不期而遇」，柯志恩不但上前打招呼，更在民眾黨員包圍下，買飲料請客、坐在柯文哲對面一起吃小吃，柯志恩更稱「與柯文哲看法、理念相近」，雙方互動熱絡，引發外界對高雄「藍白合」及相關效應的想像。

評論分析，2020高雄市的政黨票，民進黨拿678564票、國民黨527139票、民眾黨148989票，國民黨與民眾黨得票合計676128票，與民進黨相差無幾，若藍白在高雄合作可望與民進黨一較高低。

對此，評論認為，從2018年11月24日高雄市長選舉、2020年1月11日總統大選、2020年6月6日罷免韓國瑜、2020年8月15日高雄市長補選，高雄市綠營選民2年內已被高度動員4次，且民進黨皆大獲全勝，可能會讓當地綠粉認為這次也「贏定了」，因而產生動員疲態，反讓藍白陣營有所優勢，讓柯志恩有一拚翻轉的機會。