台南殺警案全台震驚，兇嫌林男已落網，一名網友分享「遇到持刀的兇嫌該怎麼辦」的教學影片，只見一位警察說明，當手上只有手電筒卻遇到拿刀的人，應該先打開手電筒用強光照射對方的眼睛，接著他就提醒大家看清楚第二步，因為他只會示範一次，而下個步驟就是快速逃跑，出人意料的「對抗方式」讓不少網友笑歪直呼，我超認真看欸，結果看到老師跑比我快。不過，此影片拍攝日期不明，與近日發生的殺警案無直接關係。

一名網友昨在臉書社團《爆廢公社公開版》上分享一則短片，一名帥氣的年輕警察表示，台男殺警案震驚全台，不少人詢問「手裡只拿著戰術手電筒，遇上拿刀的歹徒要怎麼抵抗？」原PO看了則說「很重要一定要學起來！」

影片中的警察表示，這個人會不會用刀子一看就知道，如果對方拿刀的方式為刀刃向下，看起來像是要「切菜」一樣，那幾乎就能判定，這人不太會用刀；如果拿刀的方式是利刃對著人，也就是倒握尖刀，那就要特別小心了。

該名警察也說，遇到拿刀的人，但自己手上卻只有手電筒的話，第一步就是打開手電筒，用強光去閃對方的眼睛，下一步呢！該名警察深吸一口氣說「大家看好了，我只會做一次喔！」下秒就奮力往旁邊逃跑了，讓拍攝影片與飾演歹徒的人笑翻。

影片吸引8千多人狂讚，不少網友笑說，我看超認真的欸，從頭看到尾，是真的想學學自保的方式，結果怎麼教人的老師跑得比我還快啊！「我很認真的看完」、「這個有笑點，本來就是跑為上策了，沒毛病」、「遠離危險的方法當然是快跑」。

影片昨被發布在臉書社團《爆廢公社公開版》，不確定拍攝日期，與台南殺警案無直接關係。