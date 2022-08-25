基隆高中弱勢生唐于田（左）不畏清寒逆境考上國立東華大學，今在師長陪同下前往認識校園，並將部分行李搬進宿舍。（羅亦晽攝）

基隆高中弱勢生唐于田（右四）不畏清寒逆境考上國立東華大學，今在2校師長陪同下認識校園。（羅亦晽攝）

基隆高中弱勢生唐于田不畏清寒逆境考上國立東華大學事蹟，感動全台，校方也集結各界愛心，籌募逾64萬元，讓他安心就讀，校園早餐店也將提供每天早餐直到他畢業。唐于田今到校園認識環境，感謝一路陪伴他的師長及善心人士們，自己將帶著這份感恩持續往前，努力朝夢想邁進。

唐于田曾因家中經濟拮据，沒有多餘的錢買口罩，甚至1天只吃1個便當並與罹患癌症的父親共享，經基隆高中師長即時伸出援手，幫他度過難關，不過唐父卻在學測前2個月病重住進加護病房，學測後撒手人寰，唐將自己努力存下的獎助學金全數支付醫藥費及喪葬費。

唐于田不因家中清寒放棄學業，反而把握時間勤學苦讀，成功考取6所國立大學，最後因基中學長簡暐哲任職於國立東華大學資工系，認為可引導他進入AI人工智慧領域，因此選讀該校資管系智慧商務與知識管理組。

東華大學為協助唐于田大學4年能安心就讀，不僅資助20萬元助學金、接洽善心團體資助20萬元，更成立「唐于田同學助學專戶」，讓各界愛心能實際幫助到他，校方統計，目前已有42人捐款，總金額為24萬9100元，強調所有款項會專款專用。

除東華大學募資善款助唐于田安心就讀，也有善心人心捐助腳踏車以利校代步，校園周邊的早餐店則願意提供每天份的早餐直到他畢業為止。

唐于田今在基中師長陪同到東華大學認識校園，並將部分行李搬入宿舍，唐見到校園近250公頃的龐大腹地時直呼，學校真的很大，「好在暑假都在練習騎腳踏車，再不學就來不及了」。

唐于田說，師長及社會善心人士都是讓他能朝未來繼續走下去的動力，很感謝這段期間有大家的幫忙，雖然尚未規畫將如何使用各界善款，但會先存起來，並帶著感恩的心情，努力朝夢想邁進。

東華大學校長趙涵㨗表示，于田是位值得鼓勵的年輕人，爭取他前往學校就讀，就是希望他能成為同儕學習的典範，除資助善款部分，學校也安排學雜費、住宿費等費用減免，及工讀、獎助學金等機會，讓他能安心專攻課業，並在基中學長簡暐哲的帶領下吸取更多資訊相關知識。最後也送他一份紅包，勉勵他大學4年能持續朝目標前進。