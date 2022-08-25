日本政府預定9月27日舉辦前首相安倍晉三的國喪，預計列席者最多約6400人參加，相關經費多寡，日本內閣會議近期內將做出決定。

日本放送協會（NHK）報導，前首相安倍晉三的國喪，日本政府預定9月27日在位於東京都千代田區的日本武道館舉行，已設立相關省廳（部會）所組成的治喪執行幹事會，安排、掌握包括來自海外政要等在內的出席國喪人數。

有相關人士透露，日本政府預定這場國喪列席人數的規模最多約6400人，9月上旬將確定人數。

55年前同樣在日本武道館舉行前首相吉田茂國喪出席者約6200人。如果安倍國喪出席者約6400人，規模將大於吉田茂國喪。包括警備維安、防疫措施等，日本政府正急著規劃。

前首相中曾根康弘的聯合喪禮是由內閣與自民黨合辦，於2020年10月17日在東京舉行。這場聯合喪禮總經費約2億日圓（約新台幣4500萬元），政府約負擔半數金額

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日本政府為舉辦安倍國喪，目前以中曾根國喪的規模、經費等做為參考進行規劃，近期內閣會議將做出決定。