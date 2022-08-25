燁興(2007)周三法說會，燁興上半年轉虧，公司也表示，目前供需皆疲，庫存過高、去化需要時間，不過公司也計畫斥資12.72億元進行屏南廠設備改造，現階段鋼價修正仍待時間，而啟動設備改造，可望趕上鋼市復甦，對未來展望審慎樂觀。外資連2日買超，但漲多修正，周四盤中翻黑下跌逾1%，失守季線。

而同為義聯集團旗下燁輝(2023)也將於周四下午舉行法說會說明市場狀況，股價則穩居平盤之上。

燁興總經理陳森龍表示，在大環境受到俄烏戰爭、歐洲能源危機、央行貨幣緊縮政策及大陸疫情封控等多重因素影響下，讓鋼市供需雙弱，加上原物料自高點回落，造成需求成長全面減緩，鋼價缺乏支撐。

燁興2022年上半年度營收40.92億元，年增19.44%，副總經理暨代理發言人尤景生表示，上半年鋼鐵市場不錯，生產量達到17.4萬噸，但鋼鐵6月價格下跌，提列跌價損失9000餘萬元，另外疫情影響，轉投資損失2.1餘億元，均拖累毛利、獲利，營業毛利1.94億元，年減25%，營業淨利0.77億元，年減54.85%，本期稅前淨損1.70億元，較去年同期轉虧，基本每股虧損0.33元，亦相較去年同期的每股盈餘0.05元轉虧。

燁興上半年各產品營收占比，不銹鋼類占71%、碳鋼類23%、其他收入6%。營收內外銷佔比，內銷75%、外銷25%。

燁興總經理陳森龍也提及設備改造，計畫投資約新台幣12.72億元進行屏南廠設備改造，擴增生產品項尺寸，並精進產品品質，預計明年(2023年)底完成，屆時可降低單位成本、提昇競爭力及增進經營績效。他表示，鋼價修正需要一點時間，啟動設備改造，可望趕上鋼市復甦，對未來展望審慎樂觀。

現階段市場概況，通膨飆升，引發經濟衰退疑慮，為抑制通膨，各國紛採升息政策，鋼鐵價格呈現下滑走勢，下游客戶因先前供應不順疑慮而重複採購，導致庫存過高，通膨引發經濟衰退疑慮下，需求呈現放緩步調，市場信心仍需時間恢復。而俄烏戰爭、疫情變異等因素也持續影響市場，俄烏戰爭造成原物料供應鏈產生變化，影響鋼鐵市場走勢；此外，隨著疫苗陸續施打，各國政策陸續調整為與病毒共存，但病毒持續變異使疫情反覆不定，經濟活動仍存在不確定性，也需持續觀察。

未來展望，燁興分兩部分來論，其一抑制通膨為當前市場經濟主軸，為降低通膨所帶來經濟衰退之疑慮，各國央行採取升息政策，市場熱錢減少下，原物料價格逐漸下修盤整，短期內大幅上漲不易。美中關稅議題及美國232條款等引發通膨之關稅壁壘政策，有機會調整與修正。其二，在地緣政治衝突引發供應鏈重組與去全球化，俄烏戰爭引發能源、糧食及大宗原物料價格大幅波動，中美競爭持續，全球供應鏈面臨重組，以往全球化的分工模式開始變化，產業外部因素的影響逐漸增加。

總經理陳森龍提到，不可否認，確實國外需求下降，客戶端庫存變高，鋼鐵供需都弱，去化庫存大約需要三個月的時間，而客戶降低購買量，目前需求降到原來兩到三成。 假設價格到位，碳鋼需求可望回漲。

市場面來看，陳森龍說明，不銹鋼面臨跟大陸扣件競爭，大陸扣件有13%退稅，造成台灣扣件銷售壓力。而上周得知消息，印尼正在研究對鎳生鐵(nickel pig iron)、鎳鐵(ferronickel)徵稅，以徵稅期望把更多鎳礦留在印尼國內提煉，提升印尼在電動車產業鏈的價值。陳總認為，此舉將對價格市場為利多，不過尚未看到更多動作，也將持續觀察中。