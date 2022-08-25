在生技醫療類股上漲帶動下，已連5黑的日股25日上演反彈行情。早盤結束時，日經指數收28,471.61點，漲158.14點或0.56%。東證收1,974.65點，漲7.47點或0.38%。

Aizawa證券認為，即將舉行的全球央行年會落幕後，股市有機會反彈，無論聯準會在會議中的言論如何。美國大漲的通膨還是持續存在，需要時間來抑制，預估9月股市或將走弱。

盤面上，第一三共藥廠大漲 5%，東京威力科創漲0.75%，醫療設備製造商泰爾茂也漲1.83%。另外，三菱商事也漲1.89%，因已決定申請收購，將俄羅斯薩哈林2號液化天然氣設施納入其麾下。

因日本政府計畫重啟更多閒置核電廠，以及開發下一代核反應爐，東京電力續漲0.79%。其它相關類股也強勢表態，例如重工業者IHI漲2.34%，日立造船漲2.16%，三菱重工也漲1.82%。

由於日本嚴格抗疫規範又再鬆綁，觀光族群中，航空公司全日空以及日航各漲0.69%以及0.44%。