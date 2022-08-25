半導體再生晶圓與設備廠辛耘(3583)受惠晶圓代工大廠投資擴產，帶動設備及再生晶圓需求暢旺，2022年下半年營運可望優於上半年、今明2年展望樂觀。辛耘股價今（24）日股價開高後放量勁揚6.96％至89.1元，創6月中以來2個月高點，截至午盤維持近2.5％漲幅。

辛耘目前主要為再生晶圓、自製設備及設備代理3大業務，去年營收為設備代理60％、再生晶圓及自製設備製造約40％。自製設備主要為濕式製程、暫時性貼合及剝離，前者在先進封裝領域有不錯斬獲，也可應用在微機電（MEMS）、mini/micro LED等領域。

辛耘第二季營運動能增溫，稅後淨利1.52億元，季增達25.63％、年增3.25％，每股盈餘（EPS）1.89元，雙創歷史次高。合計上半年稅後淨利2.73億元、年增達63.17％，每股盈餘3.4元，雙創同期新高。

受惠晶圓代工大廠持續投資擴產，帶動再生晶圓及設備出貨暢旺，辛耘7月自結合併營收4.93億元，月增4.62％、年增7.95％，站上今年高點、改寫同期新高。累計前7月合併營收31.3億元、年增達29.59％，續創同期新高。

辛耘執行長許明棋日前法說時表示，雖然近期市場有些雜音，但長期成長趨勢不變。由於今年晶圓再生、自製及代理設備訂單需求均優於年初預期，並持續擴增再生晶圓產能，預期下半年營運可望優於上半年、全年營運將優於去年。

辛耘近年持續擴增12吋晶圓再生產能，去年自12萬片增至14萬片，預計本季將進一步擴增至16萬片。法人指出，下半年再生晶圓供給持續吃緊，且晶圓代工大廠投資建廠計畫不變，使辛耘接單持續暢旺至明年，今明2年營運成長動能樂觀。