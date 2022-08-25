亞馬遜先前公布2022年第二季財報，儘管整體營收較去年同期成長7％，但旗下AWS雲端服務營收表現優異，第一季營收184.41億美元，年增37％，第二季亦達197.39億美元，年增33％，連兩季年增率逾3成。伊雲谷2014年開始與雲服務龍頭Amazon旗下的AWS合作，成為企業與雲服務商的關鍵橋梁，提供一站式服務，協助企業利用雲端進行數位轉型，目前已成為大中華區最大的AWS服務供應商，隨著亞馬遜AWS的強勁成長，伊雲谷雲端業務下半年表現將優於上半年。

伊雲谷為AWS大中華區首間核心級諮詢顧問，也是AWS的代管合作服務夥伴(Managed Service Partner，MSP)。另公司不僅擁有超過500張AWS認證，也獲得AWS Public Sector Partner、APN Training Partner、Mobile Competency、DevOps Competency、Migration Competecy、Security Competency、SAP Competency、Well Architected、Data & Analytics Competency、Machine Learning Competency的認可。

解決方案部分，目前伊雲谷已建置數據與分析解決方案、永續減碳解決方案(CRS)，搭配企業資源規劃(ERP)、客戶關係管理(CRM)、營運科技解決方案(OT)，在技術開發、產品廣度、市場布局三角策略同步發展，帶來95％客戶續約率及近125％淨收入留存率。

英國研究公司Redburn分析師Alex Haissl發布的雲端市場報告中，認為AWS雲端服務可說是全球成長最快速業務之一，將朝3兆美元價值邁進，長期潛力不應遭市場嚴重低估；不僅如此，根據Synergy Research資料顯示，2022年第一季全球企業在雲基礎設施服務支出達530億美元，年增34％；過去12個月亦達1,910億美元，顯見企業在雲端支出不斷擴大。

伊雲谷2016~2017年拓展至香港，到2020年持續南向，拓展至馬來西亞、泰國、印尼，2021年到越南。AWS信任伊雲谷技術能力，開拓到東南亞市場給予很大支持，伊雲谷東南亞99％皆是當地員工，因應當地市場文化習慣，提供最適服務給客戶。

伊雲谷2021年銷售產品分為雲端服務65％、存儲商品35％，今年上半年衰退因存儲部門影響較大，大陸區塊鏈降溫、硬碟出貨大幅下滑。公司未來營運都以雲端為主要服務，預期下半年營運會上半年更好。

伊雲谷競拍底價為107.69元，今天將是競拍截止日。