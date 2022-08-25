國民黨台北市長參選人蔣萬安今發表育兒生養政策，包括提高生育獎勵金至最高5萬、增加托育補助等提升生育意願。台北市副市長黃珊珊今天說，發錢是一種方法但不是唯一方法，財政紀律還是很重要，也要加強環境。

黃珊珊今天出席「台北市政府教育局雙語教學專長證明書說明會暨與忠欣公司合作備忘錄簽訂儀式」，會前接受媒體訪問表示，她還沒看到蔣萬安的政策內容，看到再評估，重點是台北市當然希望年輕人在台北生養，發錢是一種方式，但不是唯一的方法，財政紀律還是很重要。

黃珊珊說，更好的環境也很重要，師資品質和相關人員投入不夠，只有發錢也無法解決問題，要讓父母沒有後顧之憂，就要加強學校的環境，因此正與教育局討論，未來10年如何把義務教育往下扎根，包括五歲義務教育，3、4歲甚至納入免學費，重點是要投資在學校、托育師資上，這比單純發錢來的重要。

黃珊珊預計28日參選記者會廣邀里長參加，民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室總幹事吳思瑤昨天酸黃珊珊是「行政資源精算師」，用副市長身份邀請里長恐有行政不中立嫌疑。黃珊珊今天說，她沒有用行政資源，她和很多朋友有個人交情，所以她不清楚吳思瑤說的是什麼，「請他說清楚好嗎」。

傳出國民黨台北市黨部告訴黨籍里長若參加黃珊珊參選記者會將撤銷黨籍。黃珊珊說，每個人都有自有權利，國民黨這樣做她沒有意見，她覺得應該是他們對自己不夠有信心。