台灣經濟研究院25日公布8月分景氣動向調查報告，國內製造業判斷景氣為「壞」的比率高達43.8％，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業與電子機械業廠商，明顯看壞當月景氣表現。

台灣經濟研究院長張建一表示，製造業出口主要對象的中國大陸、美國，同時出現經濟衰退疑慮，在過去是罕見了，對世界的影響極大，台灣製造業必然持續往下掉，下半年出口不會像上半年好，廠商庫存積壓問題，要到明年第二季才可能逐漸解除。

台經院就製造業對當月及未來半年景氣看法比率之調查結果，經過模型試算後，2022年7月製造業營業氣候測驗點為87.91點，較上月修正後之89.00點下滑1.09點，呈現連續七個月下滑態勢，為2020年6月以來新低紀錄。

製造業景氣低氣壓。未年內可有解方？台經院分析，儘管東協、印度等海外市場經濟展望較為樂觀，不過中國經濟表現仍較為保守，全球面臨通膨以及經濟表現不如預期情況，下游紡織、塑膠製品消費意願走緩，又全球防疫用品需求走弱，石化原料趨於供給寬鬆，產品價格表現也將連帶受到壓抑。

另一部份，張建一說，不要輕忽通膨及原物料，來自國際油價居高，加上近期國內工業電價調漲，在原物料以及營業成本墊高，營運下滑等挑戰處處，「黑天鵝一隻隻出來，已在市場上的灰犀牛更要特別注意！」