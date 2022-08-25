全球最大碳纖維冰上曲棍球桿製造廠波力-KY出貨顯著增長，第二季EPS攀升至3.77元，創單季新高，上半年EPS攀升至4.57元，改寫同期新高。

歐美各國邊境陸續解封，並重啟各種賽事，北京舉辦2022年冬季奧運也帶動大陸冰上運動風潮，波力最大客戶美國Bauer預期，今年冰上曲棍球桿需求顯著增長，波力也受益，第二季合併營收6.33億元、營業利益1.63億元、稅前盈餘2.25億元、本期淨利1.86億元、淨利歸屬母公司1.87億元，EPS從去年同期0.04元倍增至3.77元。

波力上半年合併營收達9.94億元、營業利益2.15億元、稅前盈餘2.79億元、本期淨利2.26億元，EPS由去年同期0.35元倍數增加至4.57元。波力因冰上曲棍球桿出貨增加，推升7月合併營收1.82億元、年增4.05％；前七月合併營收11.76億元、年成長52.20％。