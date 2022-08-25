在全球原物料高通膨、供應鏈瓶頸下，我國製造業下半年面臨高庫存壓力，為協助廠商去化，經濟部今與外貿協會宣布推出「全球搶單行動專案」，從9月起祭出三大旗艦計畫，動員全球外館洽邀駐地買主，連續100多場活動爭取海外訂單，目標創造4.8億美元商機。

經濟部貿易局將此視為下半年重點計畫，今由局長江文若擔任旗艦計畫指揮官，與電電公會副理事長許介立、研華董事何春盛、台灣世曦工程董事長施義芳、遠創智慧執行董事張永昌等業界代表，在記者會上手持光劍，宣布三大旗艦計劃啟動。

全球搶單行動專案三大旗艦活動將從9月開始，首先下月21日舉行「電子資通訊與智慧醫材採購大會」，邀請38國，153位企業參加線上洽談，包括義大利工業顯示器領導公司、保加利亞最大ICT代理商、馬來西亞規模最大的汽車製造及銷售集團參加。

第二大旗艦是11月底辦理「韌性供應鏈夥伴大會」，預計邀全球180位國外夥伴，安排超過700場媒合洽談，國內外業者合計將超過1000 人次參與；第三大旗艦是貿易局正在籌組的「新南向智慧產業貿訪團」，涵蓋冷鍊物流、智慧交通等智慧產業。

7月外銷訂單由紅翻黑，下半年台灣各產業出口面臨挑戰，是全球搶單行動成立背景。江文若指出，疫情影響、通膨壓力，可能會讓經濟成長略受影響，所以超前部署。從9到12月，將近100多場活動，全方位協助企業拚出口、搶訂單。目標是希望能爭取到4.8億美元商機，會盡全力來達成。

她進一步說明，這次全球搶單行動專案包括三大面向，協助業者去爭取全球不同市場相關商機，所以更多鎖定過去不曾跟台灣供應商採購的國外買主。二是多元產業，首先鎖定電子資通訊、智慧醫療等兩大產業，安排我們供應商跟國際買主洽談，11月擴大範圍一直到紡織、機械、文創、基礎建設等，要讓業者開拓更多市場爭取相關商機。

最後就是數位行銷，江文若說會持續努力在今年下半年台灣經貿網會幫供應商，用虛擬化身以英文和國際買主做相關簡報，把台灣優質產品推出去。

她並強調，旗艦計畫將借官方力量搭橋，積極爭取與越南、馬來西亞及泰國等新南向國家經貿合作機會。