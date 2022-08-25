行政院會今（25日）通過112年度中央政府總預算案，將送立法院審議，歲出編列2兆7191億元、歲入編列2兆5565億元，雙雙突破新高。其中國防經費整體規模達5863億元，與111年度相比增加716億元，增加幅度13.9％。

行政院長蘇貞昌今（25日）上午主持行政院第3817次會議，會中通過主計總處提報的「112年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表與中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」，將於8月底前送請立法院審議。歲入共編列2兆5565億元，較111年度增加2895億元，約增12.8％；歲出共編列2兆7191億元，較111年度增加4680億元，約增20.8％。

附屬單位預算編列，營業基金營業總收入3兆1465億元，營業總支出3兆2300億元，收支互抵後，稅後淨損835億元，與111年度預算淨利1986億元比較，由盈轉虧，主要是台灣電力公司配合政府推動再生能源政策，購電支出大幅增加，以及國際燃料價格上漲，電價調整未能足額反映成本，由盈轉虧所致。

此外，非營業特種基金業務總收入（含基金來源）3兆3182億元，業務總支出（含基金用途）3兆2797億元，收支互抵後，賸餘385億元，較111年度預算數472億元，減少87億元，約減18.6％，主要是交通作業基金向台灣高鐵公司收取回饋金及平穩機制收入減少所致。

國防經費部分，國防部主管112年度歲出編列4151億元，較111年度增加475億元，約增12.9％，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億元，合共5234億元，較111年度相同基礎增加677億元，約增14.9％。如連同非營業特種基金629億元，整體規模達5863億元。