一般人對於老師的印象總是嚴肅、不苟言笑，但隨著時代的進步與觀念的轉變，越來越多女老師勇於展現自己火辣身材。日前網路上便流傳了多張美女體育老師正在監督學生運動的側拍辣照，而眼尖的網友仔細一看才發現竟然是知名網紅藝正花。

近日有網友PO出多張「最辣體育老師」照片，而照片中只見一名身材凹凸有致的女子，手拿著橄欖球背對著鏡頭，望著球場上正在運動的學生們，隨後還有老師拿著橄欖球展現S級身材與翹臀曲線，以及帶著學生伸展的火辣照片，立即吸引目光，而網友仔細一看就發現這名體育老師就是俗稱「韓國最美健身教練」的知名網紅藝正花。

藝正花擁有精緻五官、甜美臉蛋與超火辣的身材，本身職業除了是名健身模特兒外也是一名健身教練，因私底下十分熱愛運動，所以無論是衝浪、瑜珈、皮拉提斯、高爾夫球等等的運動都難不倒她，她也透過各項運動將自己練出纖腰、翹臀等不科學的完美身材，過去藝正花更曾當過國家美式橄欖球的伸展教練，並登上節目傳授瘦身方法，在南韓演藝圈小有名氣，IG吸引超過30萬人追蹤。

除此之外，現年34歲的藝正花還有一位超有名的男朋友，那就是男星馬東石，她雖與馬東石相差17歲，是名副其實的「父女戀」，但兩人因熱愛運動無懼輿論壓力低調交往了近6年，馬東石甚至還將女友大方介紹給了好萊塢女星安潔莉娜裘莉，甜蜜模樣羨煞旁人，他們也多次傳出即將結婚的好消息。如今，藝正花雖近期都沒有更新近況，但她與馬東石的一舉一動仍備受矚目。