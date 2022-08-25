中華大學24日認定新竹市前市長林智堅的碩士論文抄襲竹科管理局期末報告書，科管局隨即回應，已函請校方釐清細節。中華大學25日發表3點聲明，指學校未在委託案執行期間公開發表，也未授權執行團隊發表，強調若有發表「應屬個人行為」，且結案時智財權已依約轉讓給科管局。

中華大學表示，有關科管局2007年12月委託學校之「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」計劃報告內容，遭該計劃成員引用並進行發表一事，本案自完成結案報告迄今已逾10年。

經調查，學校未在「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」計劃執行期間及結案報告審定後進行發表與公開，校方自身亦未使第三人知悉，也未對外公開。

校方強調，學校未授權計劃主持人及執行團隊成員以此研究成果對外參與研討發表，本案在結案後亦即辦理歸檔，若有計劃參與者對外發表，應屬其個人之行為。

最後，中華大學在本案結案時，已將研究成果之相關智慧財產權，依合約規定放棄，同時轉讓委辦機關。