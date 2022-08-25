國民黨副主席夏立言24日與大陸海協會長張志軍餐敘。民進黨新北市長參選人林佳龍25日表示，國民黨不該在這時去中國，不僅讓中共官員羞辱，又製造讓國際認為兩岸在對談的假象，政黨不該超越政府。

林佳龍今日上午至瑞芳昭明宮參拜祈福，接受媒體聯訪時指出，國民黨不是忠誠的反對黨，在中共對台文攻武嚇時，跑去和對方會面，政府是一體，應該配合政府政策，特別涉及國家定位時，政黨不該超越政府。

他說，國民黨這個時間點過去本來就不對，不僅讓中共官員羞辱，又製造假象讓國際認為兩岸好像在對談，傳達錯誤訊息，實際上那是政黨，特別只是在野黨，並非政府間的談判。

林佳龍指出，國民黨的行為就像大雄被胖虎欺負，還跑到對方家求饒，最後胖虎反而說要軍演，猶如當面打了夏立言的耳光。他提及，新北市長侯友宜先前說過程公開透明，國民黨主席朱立倫能商榷等語，結果卻被公然矮化、宣布軍演。