宜蘭縣長林姿妙今上午至冬山鄉出席安全宣導觀摩會，媒體訪問她，知道林羿伶PO文喊冤嗎？林姿妙回應，「編造故事、未審先判、引人入罪」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙涉貪被起訴後，其女林羿伶昨PO千字文為自己喊冤，對於民進黨縣長參選人江聰淵的指控，林回擊要江拿出證據，否則將提告。林姿妙今對於江的指控，回應「編造故事，未審先判，引人入罪 」。民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇說，事實勝於雄辯，有沒有做，兩方都會持續對話，讓真相慢慢的浮現。

林羿伶PO文內容指控，「江市長謊言容易成性，我以身家性命跟你對賭，如果你拿不出具體資料，請你跟我道歉，如果你仍想保有信用與威信請你公開民眾姓名，及日期與時間」、「那你為人不光明磊落，至於鉛筆簽公文的痕跡，請你提出證據，不然我就告你」。

林說，消費別人的痛處對手還要玩多久？強調她不神祕，基層民眾天天可以看見她一晚跑將近十場行程，累得不要不要的，但她低調，更不願用縣長女兒身分張牙舞爪、更不會圖利違法，比起永遠只跟大老闆設局飲宴的人，他們更有骨氣。

她批，政治追殺是很可怕的事，但他們沒有退路只能勇敢面對，重金交保200萬，最後卻是不起訴處分；重要的犯罪證據監聽譯文，竟是張冠李戴；機六用地是烏龍一場，當初地政處被搜索的畫面在媒體上吵翻天，最後處長不起訴，根本是羅織罪名。

林羿伶最後強調，她心坦蕩無所懼，雖然為了林姿妙吃盡苦頭、受盡折磨，但卻有死士一般的道德勇氣，為善良的她力拼到底、無怨無悔，全因為她愛林姿妙，大家共同信念就是「寧願戰死，也不願被凌遲死」。

林姿妙今上午至冬山鄉出席安全宣導觀摩會，媒體訪問她，知道林羿伶PO文喊冤嗎？林姿妙回應，「編造故事、未審先判、引人入罪」；媒體又問林為何用外勞卡？她說，這些都講過了，至於是否擔心民調受影響？她說，「簡單做人、認真做事、實實在在」。又問林羿伶是否告江，林笑說，「我們家一輩子都實實在在、清清白白。」

對於林羿伶的說詞，民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇表示，他也有看到林的文，也是透過國民黨、縣府機要傳到各群組，還是在運用行政團隊的資源，如果要澄清的話，還是要勇敢站出來面對媒體。

對於林羿伶喊告江聰淵，陳俊宇說，有里長稱林姿妙看不懂公文，林羿伶也是斬釘截鐵說要告，結果也是不了了之；事實勝於雄辯，有沒有做，兩方都會持續對話，讓真相慢慢的浮現。