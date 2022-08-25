吳晟與妻子莊芳華重回愛荷華宿舍憶當年。（目宿媒體提供）

以詩人吳晟為傳記主角的紀錄片《他還年輕》，由「他們在島嶼寫作」第一系列《尋找背海的人》導演林靖傑再執導筒，歷時長達4年，至吳晟的家鄉彰化溪州拍攝，紀錄他長期關心台灣社會與土地生態議題，以及對臺灣本土文學的貢獻，同時紀錄詩人遭逢風波、深受衝擊而遇創作瓶頸，終至重新寫作的昇華過程。

吳晟熱愛土地也深愛家人，在他生命前半生中最重要的2位女人－母親與妻子莊芳華，是他創作生涯與生活當中，最不可或缺的精神支柱，他與妻子莊芳華返鄉任教耕讀，更打造兩公頃樹園，推廣原生種樹木，以母親之名取為「純園」，盡顯思念之情與貫徹母親的土地精神，而紀錄片拍攝期間，他也帶著牽手近一甲子的妻子莊芳華，重返愛荷華大學，用思妻的家書詩句，傾訴旅居國外時對愛人對家園的思念，老夫老妻間不需甜言蜜語的浪漫，透過紀錄片的大銀幕也深刻感動觀眾的心。

吳晟從屏東農專畢業後，放棄北部職場，毅然決然返鄉，與妻子莊芳華皆任教於溪州國中， 課餘時間陪母親下田農作，夜晚則在燈下筆耕。回憶起母親吳陳純女士，吳晟表示母親是典型的農婦，刻苦堅韌、事事操勞扛下所有家事，長年辛勤一鏟一鋤地掘翻著泥地耕種，時刻關愛子女並拉拔成長，是他心中最勞苦功高的至親，吳晟曾出版《農婦》一書，便是以母親農村婦女的形象書寫，他笑稱母親雖不識字，看不懂他的詩文，但因為用母親的照片當封面，所以知道主角是寫她，他也提及母親常言：「土地最根本、最可靠，人總要依靠土地才能生活。」他對故鄉土地的熱愛，自小就承襲母親對於土地敬重的精神。

吳晟妻子莊芳華同樣是吳晟人生和文學路上的靈魂伴侶，2人因編輯校刊而相結褵，莊芳華為愛而嫁入農村，婚後也無條件支持丈夫任何決定，努力學習農務家事，偶爾音樂素養極佳的莊芳華彈奏鋼琴，與丈夫一同吟唱詩歌，一家人在鄉下過著簡單生活，不過自從女兒吳音寧長大後，吳晟有時也會玩笑感嘆「唉呀，這三代女人，三娘教子⋯⋯」來形容來自家裡「甜蜜的負荷」。自2000年吳晟與莊芳華從教職退休後，開始在老家兩公頃的土壤上平地造林，種下台灣原生種一級木，烏心石、毛柿、櫸木、黃蓮木、牛樟等，數量更高達3000棵，吳晟將這座樹園取母親單名，命名為「純園」， 紀念這片生長根源地，和對母親深深的思念，同時也帶有吳晟最嚮往「單純」的生命態度，他認為種樹是「苦著一代，蔭三代」，也期待百年後能供後人乘涼。

與家庭緊密結合的吳晟，也曾經面臨選擇，在1980年時，他以詩人身份應邀赴美，參加美國愛荷華大學國際作家工作坊，原本留下就能取得碩士學位，但因思鄉且掛念家人而選擇回來臺灣。在《他還年輕》中吳晟時隔40年重回愛荷華，不僅拜訪當年邀請他的作家聶華苓，劇組也向大學申請到20分鐘的拍攝時間，讓吳晟夫婦進入當年旅居的宿舍裡，窗台前2人對坐著，吳晟在當年寫作的餐桌上，對著妻子莊芳華朗讀因思念愛妻而作的《愛荷華家書》—〈洗衣的心情〉。

「你那一雙粗糙的手掌／曾經多麼纖柔／曾經多麼適合撫弦彈琴／我也曾輕輕握住／踱過無數年輕的夜晚／記不得甚麼時候／才驚覺到／你久已不再彈琴撫弦的雙手／已不再纖柔」，吳晟用詩娓娓道來當年情感，莊芳華則一如繼往的溫柔凝視著丈夫，聽完後微笑說：「還是很纖柔的。」吳晟也有感而發：「但是纖柔之中已經有了淬鍊。」他們也在片中踏查心中掛念關懷著的濁水溪，一起到年少時期曾造訪過的山林大石，透過拍攝還原照片憶當年，儘管互動中沒有隻字甜言蜜語，卻能顯見老夫老妻間含蓄的浪漫，與多年來建立起的絕佳默契。

紀錄片《他還年輕》預售票現正熱賣中，將於9月2日上映，本週末也有2場講座，分別是8月26日由傳主吳晟、導演林靖傑、詩人鴻鴻於台北敏隆講堂對談的「從紀錄片看詩人吳晟的書寫與行動」講座，以及8月28日由導演林靖傑與影視聽中心董事長藍祖蔚於台北春秋書店的「紀錄片創作與吳晟詩歌」講座，詳情請見目宿媒體臉書粉絲專頁查詢。