裴洛西來台帶來美中台關係緊張、疫情確診人數趨緩後又見逐漸攀升，在全球動盪不安之際，9月運勢又會如何呢？研究吠陀占星多年，堪稱台灣首席印度吠陀占星師的李靜唯老師分析，9月事業最旺的是吠陀天蠍；桃花朵朵開的則是吠陀水瓶和吠陀天秤；財運方面是吠陀巨蟹表現較佳；吠陀牡羊則要特別注意健康狀況。

李靜唯老師指出，吠陀占星是印度古老的科學占星術，準確度不輸西洋占星，同樣非常具有參考價值，這也是印度神童阿南德受歡迎的原因之一。

李靜唯老師強調，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，可以簡單以出生日期區分，生日落在15號以前的，多半會是自己西洋星座的前一個星座。

吠陀占星星座對照表。（圖／李靜唯老師提供）

【9月事業運】

▍吠陀天蠍（11/15-12/14）吉

9月工作進展順利，可以憑著一些新靈感完成被指派的任務，甚至還有可能接觸到新領域的項目，並在貴人的幫助之下激發出另一種潛能。

▍吠陀射手（12/15-1/14）平

事業運有逐漸攀升趨勢，且工作能力表現十分出色，只是要特別小心別人的失誤需要你來善後，若能救援成功可大大提升別人對你的信賴感，相反的，若救援失敗你就要背上黑鍋，因此需要謹慎小心。

▍吠陀雙子（6/15-7/14）平

9月工作量應該是滿檔，並且在金星的加持下，無論拓展人脈或是認識新朋友，都能對事業有不少的幫助，只是若還要再增加工作項目，你會感受到體力吃不消。

▍吠陀雙魚（3/15-4/14）凶

雖然能夠做好自己份內的工作，但是很容易被迫去分擔別人的工作，重點是，當你完成幫別人分擔的工作後，功勞卻不屬於你。記住忍一時風平浪靜、退一步海闊天空的道理，主動邀功反而會得到反效果。

【9月感情運】

▍吠陀水瓶（2/15-3/14）吉

9月工作方面或許會有許多紛擾，建議不如調整一下，將時間空出來陪伴另一半，無論是一起吃飯，還是一起在家看劇，都能夠為感情加溫。

▍吠陀天秤（10/15-11/14） 吉

期盼已久的桃花將悄悄的出現在你身邊，雖然很心動，但可能會有一些因素導致戀情卡關，遲遲無法順利展開，不妨先當朋友，待時機成熟後戀情自會開花結果。

▍吠陀獅子（8/15-9/14）平

戀情剛剛萌芽，彼此充滿著很多好奇，相處與約會都能夠有新鮮感，並有聊不完的話題，若已是夫妻關係的話，婚姻生活會很順利。

▍吠陀金牛（5/15-6/14）凶

跟伴侶之間可能因為生活壓力造成情緒不太穩定，在這樣的情況下，很容易因為一方的情緒宣洩而產生矛盾，偏偏此時身邊容易出現愛慕者或是瞭解你的人，千萬要想清楚再做選擇，以免陷入痛苦的三角戀。

【9月財運】

▍吠陀巨蟹（7/15-8/14）吉

期盼已久的資金9月即將到位，不過也可能因為預定好想買的東西，而讓口袋裡的錢消失很快，至少心情上會因為擁有喜愛的東西而喜悅，只是要小心，若還喜歡參加一些聚會的話，錢財消失的速度會更快，但如果因此買到快樂，也未嘗不可。

▍吠陀摩羯（1/15-2/14）平

由於容易受到錯誤訊息的干擾，9月不太適合展開新的投資項目，若是盲目跟進的話很容易產生失誤，造成金錢的損失。

▍吠陀處女（9/15-10/14）凶

生活開支會出現一些變化，同時也考驗著投資慾望，高報酬意謂著高風險，把持不住的話很容易就血本無歸，需要些耐心與專注力觀察，才能讓你躲開別人所設的圈套。

【9月健康運】

▍吠陀牡羊（4/15-5/14）凶

由於受到太陽與水星雙重影響，身體方面容易遇到消化不良、便祕等腸胃相關的疾病問題。