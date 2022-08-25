26歲張姓男子潛入台大醫學院、北一女中等20多所學校女廁，裝設針孔攝影機偷拍女學生如廁，甚至還「肉搜」出被偷拍者的身分，並將影片上傳到社群分享，長達兩年時間，至少有60名女子受害，甚至入獄前又涉嫌偷拍近30名女子，甚至上傳給同好分享，但有被害人發現，遭偷拍的私密影像被po在Telegram群組販售，檢警查出是一名張姓無業男販售，至少獲利10萬元，張男遭到9女提告，但事後與被害人和解後，二審判2年，緩刑5年。

據檢方調查，張姓男子透過通訊軟體招攬網路買家，表示只要支付400元至1500元不等價格，就可獲邀加入Telegram私密群組，下載女子如廁偷拍影像，張男從2019年8月起販售長達一年時間，每月至少獲利10萬。

事後有多名女子在網路上發現如廁影像外流，於是向警方提告，張男一審遭判判6月、二審後時被害人和解，改判刑2年、緩刑5年。

本案源於2018年4月間，台灣大學一名女清潔工打掃女廁時，驚見蹲式馬桶前方沖水桿暗藏針孔攝影機，警方獲報循線逮獲張男，到他家搜索時，更在電腦內查出超過700名被害人，從國中到出社會的女子都有，校園、公園公廁等地都是偷拍地點。

檢警調查，張成功偷拍，還會上網搜尋被害人臉書，尾隨拍攝被害人日常，與如廁影片剪輯在一起，分成A、B、C、D共4個等級儲存，甚至下註解評論顏值，再分享給朋友，犯罪期間長達3年多。

檢警發現，張鍾愛熱舞社女學生，會追蹤各校熱舞社團臉書，掌握排練及表演時間、地點，提前到現場附近的女廁安裝針孔。張被逮後認罪，供稱自己沒交過女友，好奇女生怎麼上廁所，才會偷拍。

經調查，張男犯案地點包括台大醫學院，北一女，中山女中等20所學校，被害人年齡從國中生到上班族女性都有。

檢警詳細比對後，確認160名被害者身分，其中有40人提起刑事妨害祕密告訴。北院開庭時，有被害人證稱此事曝光後，感覺像被強暴，已不敢在外面上廁所，寧願不要知道自己被拍。